Глава ХДС сочла чрезмерно радикальным отказ от «Северного потока — 2»

Берлин, , 11:07 — REGNUM Генеральный секретарь немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считают вероятной преемницей Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ, заявила, что считает чрезвычайно жестким шагом отказ от строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом политик сказала в интервью ARD.

По мнению Крамп-Карренбауэр, совсем отказаться от строительства газопровода из России в Германию было бы слишком радикальным решением, однако у Берлина есть возможность влиять на объемы прокачиваемого через «Северный поток — 2» природного газа. Также глава партии ХДС подчеркнула, что Россия оставалась надежным поставщиком газа в ФРГ даже в эпоху холодной войны.

Читайте также: Меркель: ЕС отрегулирует «Северный поток — 2» в пользу Киева

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр в связи с инцидентом в Керченском проливе предложила США и странам Европейского союза закрыть порты для российских судов, идущих из Азовского моря.

Читайте также: В Германии придумали для РФ наказание за украинскую провокацию