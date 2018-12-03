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Глава ХДС сочла чрезмерно радикальным отказ от «Северного потока — 2»

Политика

Немецкий политик подчеркнула, что Россия оставалась надежным поставщиком газа в ФРГ даже в эпоху холодной войны

Глава ХДС сочла чрезмерно радикальным отказ от «Северного потока — 2»
Иллюстрация: Gazprom.ru
Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Берлин, 3 декабря 2018, 11:07 — REGNUM  Генеральный секретарь немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считают вероятной преемницей Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ, заявила, что считает чрезвычайно жестким шагом отказ от строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом политик сказала в интервью ARD.

По мнению Крамп-Карренбауэр, совсем отказаться от строительства газопровода из России в Германию было бы слишком радикальным решением, однако у Берлина есть возможность влиять на объемы прокачиваемого через «Северный поток — 2» природного газа. Также глава партии ХДС подчеркнула, что Россия оставалась надежным поставщиком газа в ФРГ даже в эпоху холодной войны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр в связи с инцидентом в Керченском проливе предложила США и странам Европейского союза закрыть порты для российских судов, идущих из Азовского моря.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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