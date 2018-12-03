«Хезболла» подготовила мощный асимметричный ответ Израилю

Иерусалим, , 11:04 — REGNUM На днях ливанская шиитская политическая партия и военизированная организация «Хезболла» опубликовала на YouTube видео, в котором предостерегла Израиль против ракетных ударов по Ливану и Сирии. На настоящий момент видео уже удалено за нарушение условий использования YouTube.

Видео было снабжено субтитрами на иврите. На нем есть спутниковые снимки и точные места на карте стратегических объектов Израиля. Также показано, как бойцы «Хезболлы» готовятся к нанесению ракетного удара. Кроме этого, лидер организации Хасан Насралла обещает нанести ответный удар по Израилю в случае удара по Ливану. Речь Хасана Насраллы заканчивается предупреждением: «Если вы осмелитесь атаковать, вы пожалеете об этом».

Напряженность в отношениях между Ливаном и Израилем усилилась в начале этого года, когда высокопоставленные должностные лица обеих стран открыто рассмотрели возможность военного конфликта.

Планы Израиля построить стену вдоль южной границы Ливана, разногласия по поводу газового месторождения в восточной части Средиземного моря и обвинения Израиля в том, что Иран оказывает военную поддержку «Хезболле», сыграли свою роль в ухудшении отношений.

ИА REGNUM ранее сообщало о выступлении Брайана Хука, специального представителя по Ирану и старшего советника государственного секретаря США. В своей речи Брайан Хук отметил, что «Хезболла» накопила значительный ракетный потенциал. По оценке американских экспертов, речь идет о наличии у группировки 100 тысяч управляемых и неуправляемых ракет.

Военные эксперты считают весьма вероятными ракетные удары «Хезболлы» по территории Израиля после авиаударов израильских ВВС по территории Сирии.