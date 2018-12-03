Интерпол не комментирует слухи о продолжении розыска Януковича

Лион, Франция, 3 декабря 2018, 10:59 — REGNUM Информацию СМИ о возможном розыске бывшего президента Украины Виктора Януковича не комментируют в Интерполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
По словам представителя организации, если одна из стран, которая является членом Интерпола, делится с генсекретариатом организации информацией в отношении «полицейских расследований или частных лиц, эта информация остается собственностью этой страны».
Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что бывший глава Украины якобы находится в международном розыске по линии Интерпола.
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