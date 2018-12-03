Понедельник, 3 Декабря 2018 года
17:07:00 МСК

Украинская диаспора в Лондоне объявила о проведении антироссийской акции

Политика

Акция продлится до отмены военного положения на Украине

Лондон, 3 декабря 2018, 16:06 — REGNUM  Украинская диаспора в Лондоне проведёт антироссийскую акцию возле офиса премьер-министра Великобритании, заявила советник заместителя главы администрации президента Украины Алёна Вербицкая, сообщило 3 декабря информационное агентство «УНН».

Украинские мигранты выступили с требованием отпустить моряков, задержанных 25 ноября российскими пограничниками в районе Керченского пролива.

«До окончания военного положения в Украине в Лондоне будет проходить акция протеста. «Когда упадет последний украинский солдат, Путин придет за вами!», — именно с такими словами к европейскому обществу и к властям Великобритании обратились организаторы акции-протеста», — рассказала чиновник.

Напомним украинские власти позиционируют Украину как защитницу Европы от мнимой «российской агрессии». В частности, такое заявление прозвучало из уст спикера Верховной рады Андрея Парубия в октябре 2018 года. Отметим, данная идеология практически без изменения позаимствована у польских националистов начала XX века.

Напомним также, украинские моряки, задержанные в российских территориальных водах, подтвердили, что они изначально планировали устроить провокацию.

Читайте также: Украинские моряки признали провокацию в Керченском проливе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акции протеста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить