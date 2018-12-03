Украинская диаспора в Лондоне объявила о проведении антироссийской акции

Лондон, , 16:06 — REGNUM Украинская диаспора в Лондоне проведёт антироссийскую акцию возле офиса премьер-министра Великобритании, заявила советник заместителя главы администрации президента Украины Алёна Вербицкая, сообщило 3 декабря информационное агентство «УНН».

Украинские мигранты выступили с требованием отпустить моряков, задержанных 25 ноября российскими пограничниками в районе Керченского пролива.

«До окончания военного положения в Украине в Лондоне будет проходить акция протеста. «Когда упадет последний украинский солдат, Путин придет за вами!», — именно с такими словами к европейскому обществу и к властям Великобритании обратились организаторы акции-протеста», — рассказала чиновник.

Напомним украинские власти позиционируют Украину как защитницу Европы от мнимой «российской агрессии». В частности, такое заявление прозвучало из уст спикера Верховной рады Андрея Парубия в октябре 2018 года. Отметим, данная идеология практически без изменения позаимствована у польских националистов начала XX века.

Напомним также, украинские моряки, задержанные в российских территориальных водах, подтвердили, что они изначально планировали устроить провокацию.

Читайте также: Украинские моряки признали провокацию в Керченском проливе