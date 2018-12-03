Президент Турции прибыл с визитом в Венесуэлу

Каракас, , 10:18 — REGNUM 2 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с первым официальным визитом в Венесуэлу, передает телеканал TeleSur.

Турецкий лидер был встречен в аэропорту вице-президентом Дельси Родригес в сопровождении других высокопоставленных чиновников. Как подчеркнули в администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в ходе визита Эрдогана будут укреплены узы братства и сотрудничества между народами и правительствами двух стран. Встреча Эрдогана с его венесуэльским коллегой запланирована на 3 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, Николас Мадуро посетил Турцию с официальным визитом в июле этого года. После этого Реджеп Эрдоган заверил, что Турция «не оставит Мадуро одного» перед лицом экономических и политических проблем, с которыми столкнулась Венесуэла.