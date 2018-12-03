Бывшие члены Верховного суда Южной Кореи могут оказаться под арестом

Сеул, , 10:12 — REGNUM Прокуратура Сеула запросила 3 декабря ордер на арест двух бывших членов Верховного суда Южной Кореи.

Как сообщает газета «Чосон ильбо», экс-судей обвиняют в злоупотреблении полномочиями и препятствовании правосудию. По версии обвинения, Пак Бён Дэ и сменивший его в 2016 году на посту начальника административного управления Ко Ён Хан оказывали давление на подчиненных для достижения личных целей.

Прокуратура считает, в ряде случаев обвиняемые могли действовать по указке бывшего председателя Верховного суда Ян Сын Тхэ, который был замешан в попытках повлиять на исход судебных разбирательств по политическим мотивам.

Обозреватели ожидают, что Ян станет следующей «мишенью» для следствия. Бывшие судьи пока отрицают все обвинения в свой адрес. В Корее это первый случай выдачи ордеров на арест членов Верховного суда.