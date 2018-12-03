Асунсьон, , 12:21 — REGNUM 2 декабря Парагвай посетил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Его визит ознаменовал историческую веху в японо-парагвайских отношениях: впервые Парагвай посетило лицо, занимающее высшую государственную должность в Стране восходящего солнца.

Абэ прилетел в Парагвай по окончанию саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Как сообщило кубинское агентство «Пренса Латина» со ссылкой на парагвайский дипломатический источник, помимо беседы с президентом Парагвая, Абэ провёл встречу с представителями японской общины. Встреча состоялась в Центре конференций Южноамериканской футбольной конфедерации в городе Луке.

Министр иностранных дел Парагвая Луис Альберто Кастильони напомнил, что в 2019 г. исполнится сто лет со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Синдзо Абэ прилетел в Парагвай в сопровождении 24 официальных лиц, которые провели рабочие встречи с членами парагвайского правительства.

В интервью газете «А-бэ-сэ Колор» Абэ сообщил, что для него является большой радостью первым посетить Парагвай в качестве премьер-министра Японии. Политик подчеркнул, что хочет, чтобы его визит придал импульс к ещё большему укреплению исторически дружественных отношений между двумя странами.