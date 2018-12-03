Уральский политолог Гагарин получил ключевой пост в мэрии Екатеринбурга

Екатеринбург, , 10:05 — REGNUM В администрации Екатеринбурга новое назначение. Известный уральский политолог Анатолий Гагарин стал вице-мэром по организации значимых общероссийских и международных мероприятий, пишут местные СМИ.

Информацию журналистам официально подтвердили в администрации города. Документ о новом назначении будет размещён на официальном портале мэрии в ближайшее время.

Ранее этот пост занимал Сергей Тушин, который считался главным идеологом мэрии. После смены власти в Екатеринбурге он покинул эту должность.

Отметим, новая городская команда сформирована ещё не полностью. Не занят пост вице-мэра по социальной политике. Прежний заместитель главы администрации города по этой части Михаил Матвеев в сентябре был избран депутатом городской думы и покинул свою должность.