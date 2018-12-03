Лидер пакистанской оппозиции: Имран Хан не сможет руководить правительством

Исламабад, , 12:12 — REGNUM 2 декабря бывший президент Пакистана, а ныне председатель «Пакистанской народной партии» Асиф Али Зардари выступил на митинге в городе Садикбад (провинция Панджаб).

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Асиф Али Зардари заявил, что признаки неспособности «крикетного капитана», премьер-министра Имрана Хана управлять страной и правительством, очевидны. Отметив неудачи правящей партии «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость»), Зардари посоветовал Имрану Хану «не пытаться стать королем, прочитав пару книг».

Намекая на нынешнего президента, Асифа Алви, Зардари отметил, что «зубные врачи не становились бы президентами Пакистана», если бы он добровольно не передал свои президентские полномочия парламенту. Зардари заверил собравшихся сторонников, что его партия исправит эту оплошность и нанесёт поражение Имран Хану.