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КНР отказалась торговать с Индией в национальных валютах

Политика

Индия стремилась сократить огромный дефицит торгового баланса с Китаем

Нью-Дели, 3 декабря 2018, 10:36 — REGNUM  2 декабря официальный представитель правительства Индии сообщил о том, что КНР отвергла идею Нью-Дели отказаться от доллара в двусторонней торговле и перейти к расчёту в национальных валютах.

По сообщению индийского новостного агентства «Амар Уджала», предложение было выдвинуто представителями министерства торговли и промышленности Индии и Резервным банком в ходе межправительственной конференции с представителями КНР. Цель Индии — сократить дефицит торгового баланса с Китаем, который в ещё не завершившемся 2017−2018 финансовом году составил 63 миллиарда долларов. В 2016—2017 эта цифра составляла 51,11 миллиарда долларов. КНР отказалась от предложения Индии по неизвестным причинам.

Ранее в целях сокращения дефицита торгового баланса Индия предложила перейти к торговле в национальных валютах России, Ирану и Венесуэле.

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Зарубежная хроника
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