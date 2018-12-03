КНР отказалась торговать с Индией в национальных валютах

Нью-Дели, , 10:36 — REGNUM 2 декабря официальный представитель правительства Индии сообщил о том, что КНР отвергла идею Нью-Дели отказаться от доллара в двусторонней торговле и перейти к расчёту в национальных валютах.

По сообщению индийского новостного агентства «Амар Уджала», предложение было выдвинуто представителями министерства торговли и промышленности Индии и Резервным банком в ходе межправительственной конференции с представителями КНР. Цель Индии — сократить дефицит торгового баланса с Китаем, который в ещё не завершившемся 2017−2018 финансовом году составил 63 миллиарда долларов. В 2016—2017 эта цифра составляла 51,11 миллиарда долларов. КНР отказалась от предложения Индии по неизвестным причинам.

Ранее в целях сокращения дефицита торгового баланса Индия предложила перейти к торговле в национальных валютах России, Ирану и Венесуэле.