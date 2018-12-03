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Глава Нигерии прокомментировал сообщения о замене себя двойником

Политика

Нигерийский лидер уверил, что вскоре отпразднует свой 76-й день рождения и будет «по-прежнему силён» ,и опроверг свою «подмену»

Глава Нигерии прокомментировал сообщения о замене себя двойником
Мохаммаду Бухари

Абуджа, 3 декабря 2018, 09:51 — REGNUM  Президент Нигерии Мохаммаду Бухари опроверг распространяющиеся в социальных сетях слухи о своей смерти и замене двойником из Судана. Об этом пишет 3 декабря The Guardian.

По словам самого главы государства, возникновение ложных домыслов неудивительно, поскольку в то время, когда у него были проблемы со здоровьем, слишком многие надеялись, что он умер. Также нигерийский лидер уверил, что вскоре отпразднует свой 76-й день рождения и будет «по-прежнему силён».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября стало известно, что президент Нигерии Мохаммаду Бухари принял меры по предотвращению коррупционных действий в стране.

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Зарубежная хроника
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