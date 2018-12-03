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Для безопасности Китайско-пакистанского коридора наймут 10000 полицейских

Политика

Правительство Пакистана относится к защите совестного с КНР проекта крайне серьёзно

Для безопасности Китайско-пакистанского коридора наймут 10000 полицейских
Полиция Пакистана

Исламабад, 3 декабря 2018, 10:14 — REGNUM  2 декабря полицейское управление национальных трасс и дорог Пакистана заявило о готовности к значительному расширению личного состава.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, 10 000 сотрудников пополнят ряды полиции, чтобы та смогла эффективно обеспечивать безопасность на Китайско-Пакистанском экономическом коридоре. Крупный инфраструктурный проект, включающий трассы и транспортные хабы, представляет выгодную мишень для террористов. Более того, сотрудники полиции займутся регулировкой движения в особо сложных местах.

Особое внимание при наборе персонала будет уделяться пополнению рядов женщинами, так как «они хорошо подходят для работы».

Ранее Исламабад неоднократно заверял официальный Пекин, что Коридор, который является частью китайской инициативы «Один пояс-один путь», будет защищаться лучшими силами правопорядка страны.

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Зарубежная хроника
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