Лидеру пакистанских исламистов предъявлено обвинение в терроризме

Исламабад, , 13:24 — REGNUM 1 декабря в ходе пресс-конференции министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри заявил, что против лидеров радикальной исламистской партии «Техрик-э-Лабайак» выдвинуты обвинения в терроризме и заговоре. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, лидеры партии были задержаны в ходе массовой облавы в конце ноября, когда правительство стремительно прореагировало на призыв исламистов провести новую масштабную акцию протеста и перекрыть дорогу на столицу, Исламабад.

Кадим Хусейн Ризви, председатель партии «Техрик-э-Лабайак», по сообщению полиции, сначала был помещён под охрану «в интересах личной безопасности», однако теперь против него выдвинуты реальные обвинения, грозящие политику смертной казнью.

Ранее, после громкого освобождения христианки Асии Биби, Кадим Хусейн Ризви и его сторонники призвали расправиться с судьями Верховного Суда, вынесшими это решение. Тогда массовые беспорядки охватили крупнейшие города Пакистана, а правительству пришлось пойти на переговоры с исламистами.