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Региональная партия Махараштры: хинди не является национальным языком Индии

Политика

Глава партии «Армия Реконструкции Махараштры» Радж Такерей высказался о роли языка хинди

Региональная партия Махараштры: хинди не является национальным языком Индии
© Айтен Юран

Нью-Дели, 3 декабря 2018, 23:17 — REGNUM  «Хинди, бесспорно, очень красивый язык. Однако ошибочно считать его национальным языком Индии», — заявил журналистам в Мумбаи глава региональной партии «Армия Реконструкции Махараштры» Радж Такерей.

По мнению политика, язык хинди является всего лишь региональным языком и должен ставиться в один ряд с такими языками, как маратхи, тамильский и гуджарати.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Радж Такерей также отметил, что официальное решение о статусе языка еще не было принято.

В своей речи политик также негативно оценил политику правительства штата Уттар-Прадеш по обеспечению занятости населения, что приводит к увеличению потоков мигрантов в штат Махараштра.

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Зарубежная хроника
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