Президент Мексики отказался от личного самолёта, борт №1 будет продан

Мехико, , 09:45 — REGNUM Весь авиапарк президента Мексики будет выставлен на продажу. Самолёт Boeing 787 Dreamliner исключения не составит. Сегодня, 3 декабря, лайнер отправят в американский штат Калифорния, где он будет находиться до продажи. Об этом сообщает телеканал Telemundo.

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Как уточнил на пресс-конференции глава национального банка государственных работ и услуг Хорхе Мендоса, самолёт под управлением военных направится в город Сан-Бернардино для прохождения технического осмотра и обслуживания. Лайнер находится в хорошем состоянии и использовался правительством Пенья Ньето только два года.

«Сегодня мы констатируем первый этап продажи самолета Boeing 787−8, более известного как «Хосе Мария Морелос», — приводит «Российская газета» слова Мендосы.

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Как сообщало ИА REGNUM, после победы на президентских выборах в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал продать борт №1 и другие воздушные суда из президентского флота главам государств и правительств других стран. По его словам, это позволит сократить расходы на обслуживание.

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Добавим, что в июле 2018 года действующему главе государства пришлось воспользовался резервным бортом для полёта на саммит Тихоокеанского альянса, так как борт №1 вышел из строя. Неисправность была обнаружена в бортовом компьютере, оперативно устранить её не удалось.

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