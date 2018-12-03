Премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с председателем Евросоюза

Нью-Дели, , 10:25 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях саммита большой двадцатки провел встречу с председателем Европейского совета Дональдом Туском, председателем Европейской комиссии Жан-Клод Юнкером и канцлером Германии Ангелой Меркель.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Евросоюзом и Индией.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», стороны также обсудили вопросы сотрудничества по борьбе с терроризмом в любых его проявлениях.

Нарендра Моди и представители Евросоюза уделили особое внимание вопросу противодействия экстремизму и радикализации общества. По их мнению, эта проблема является одной из главных угроз современного мира.

Политики также договорились усилить сотрудничество по вопросу противодействия распространению химического, биологического, радиологического и ядерного оружия.