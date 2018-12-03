Рахул Ганди: премьер Индии Моди ответственен за суициды среди молодежи

Нью-Дели, , 22:10 — REGNUM «Несколько молодых людей в Раджастхане совершили коллективное самоубийство по причине того, что они не смогли найти работу в штате. Это является знаком того, что главный министр штата Васундхара Радже Скиндиа и премьер-министр страны Нарендра Моди игнорируют нужды и проблемы молодежи страны», — заявил сторонникам партии президент Индийского национального конгресса — Бхаратия раштрий конгресс (ИНК) Рахул Гандия.

По мнению политика, в стране существует проблема безработицы, которая больше всего наносит ущерб молодежи.

По информации индийского новостного агентства Ani, Рахул Ганди также сравнил действия правительства Китая и Индии по отношению к данной проблеме.

«Китайское правительство обеспечивает работой 50 тысяч молодых людей за 24 часа. Наше правительство же за данный период предоставляет всего лишь 420 рабочих мест», — заявил он.

В своей речи политик пообещал решить проблему безработицы, если его партия придет к власти.