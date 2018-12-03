Президент Индии: агропромышленный комплекс необходимо модернизировать

Нью-Дели, , 18:00 — REGNUM «Агропромышленный комплекс в стране нуждается во внедрении современных технологий, которые повысят устойчивость к климатическим изменениям, колебаниям цен на рынке и проблемам спроса», — заявил журналистам на выставке «АгроТех Индия — 2018» президент Индии Рам Натх Ковинд.

«Для этих целей необходимо обеспечить устойчивое инвестирование со стороны бизнеса и государства», — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», он также заявил, что партнерские связи между секторами в последнее время претерпевают изменения.

«В настоящее время складываются устойчивые связи между сферой услуг и сельским хозяйством», — заявил Рам Натх Ковинд.

Политик также отметил важность внедрения био‑ и нанотехнологий в сельское хозяйство страны, добавив, что подобные изменения должны основываться на системном анализе данных при использовании новейшей технологии дистанционного зондирования.

По его мнению, подобные меры являются необходимыми для улучшения качества продукции и повышения конкурентоспособности на международной арене.