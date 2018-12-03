В афганской провинции Бадахшан ликвидировано 18 боевиков

Файзабад, Афганистан, , 16:35 — REGNUM Официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Бадахшан (столица провинции — г. Файзабад) в результате операции, проведённой Военно-воздушными силами Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 18 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», авиационные удары Военно-воздушных сил Афганистана были нанесены по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Джурм провинции Бадахшан.

В результате авиационных ударов еще три боевика получили ранения различной степени тяжести.

По словам официальных представителей 209 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате операции было уничтожено три бронированных автомобиля, один мотоцикл, а также вооружение, принадлежавшее боевикам.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.