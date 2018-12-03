На саммите G20 Индонезия подняла тему развития цифровой экономики

Буэнос-Айрес, , 09:51 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил о важности развития цифровой экономики как инновационной бизнес-модели для экономического равенства, создания рабочих мест и расширения финансовой интеграции. Об этом вице-президент заявил на саммите G20, сообщает Tempo.

«Цифровой век изменил нашу жизнь, поэтому мы должны гарантировать, что все преимущества цифровой эры будут доступны для всех слоев общества», — отметил Юсуф Калла.

Напомним, тема цифровой экономики также была одной из основных на ежегодном собрании Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в октябре 2018 года на Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит G20 — это форум стран с крупнейшей экономикой мира, который был создан в 1999 году. Сначала на саммите собирались только министры финансов, но с 2008 года G20 стал проходить на уровне глав государства и правительств. В 2018 году саммит прошел в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

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