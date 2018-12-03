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Убит теневой губернатор талибов* афганской провинции Гильменд

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Высокопоставленный командир боевиков был убит в результате авиационного удара

Кабул, 3 декабря 2018, 13:37 — REGNUM  2 декабря официальные представители правительства афганской провинции Гильменд (столица провинции — г. Айбак) заявили, что ликвидирован теневой губернатор движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Гильменд Мулла Абдул Манан.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», высокопоставленный командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит в результате авиационного удара, нанесенного по позициям боевиков в уезде Навзад провинции Гильменд.

По словам официальных представителей правительства провинции Гильменд, в результате авиационного удара также было ликвидировано четыре боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), двое из них были официальными представителями группировки.

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что гибель Муллы Абдула Манана является большой потерей как для «Исламского Эмирата», так и для всего мусульманского мира, а смерть мученика — судьба всех великих лидеров.

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Зарубежная хроника
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