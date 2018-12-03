Афганское правительство изменит конституцию, если этого попросят талибы*

Кабул, , 14:01 — REGNUM 2 декабря официальные представители Высшего совета мира Афганистана заявили, что если движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросит включить в повестку дня изменение действующей конституции страны, то правительство будет готово пойти на уступку по этому вопросу.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, официальные представители Высшего совета мира также добавили, что предстоящее обсуждение мира должно основываться на существующих реалиях в стране.

В то же время многие представители институтов гражданского общества и СМИ считают, что если правительство все-таки пойдет на уступки талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по этому вопросу, то это может перечеркнуть все достижения за последние 17 лет.

В частности, представители СМИ сказали, что свобода прессы и свобода слова являются важнейшими достижениями строительства демократического общества в Афганистане, и поэтому компромисс, включающий ограничение этих свобод, недопустим.