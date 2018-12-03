США утверждают, что Иран поставляет оружие талибам*

Кабул, , 10:18 — REGNUM Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Исламской Республике Иран Брайан Хук показал представителям прессы вооружение, которое, по словам американских властей, Иран поставляет движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и террористическими группировкам на Ближнем Востоке.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Брайан Хук заявил, что Национальные силы безопасности и обороны Афганистана изъяли в провинции Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах) ракету иранского производства «Фардж».

Специальный представитель США по Ирану также сказал, что афганские силы также захватили дрон модели «Шахид-123», который был произведен в Иране.

По словам Брайана Хука, Иран также поставляет вооружение различным группировкам, действующим на Ближнем Востоке, в том числе хуситам.

Ранее афганские официальные лица также обвиняли Иран в поставках оружия боевикам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).