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США утверждают, что Иран поставляет оружие талибам*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Америка также обвиняет Иран в оказании помощи террористическим группировкам на Ближнем Востоке

Кабул, 3 декабря 2018, 10:18 — REGNUM  Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Исламской Республике Иран Брайан Хук показал представителям прессы вооружение, которое, по словам американских властей, Иран поставляет движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и террористическими группировкам на Ближнем Востоке.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Брайан Хук заявил, что Национальные силы безопасности и обороны Афганистана изъяли в провинции Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах) ракету иранского производства «Фардж».

Специальный представитель США по Ирану также сказал, что афганские силы также захватили дрон модели «Шахид-123», который был произведен в Иране.

По словам Брайана Хука, Иран также поставляет вооружение различным группировкам, действующим на Ближнем Востоке, в том числе хуситам.

Ранее афганские официальные лица также обвиняли Иран в поставках оружия боевикам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Зарубежная хроника
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