Индия призвала G20 совместно бороться с беглыми финансовыми преступниками

Нью-Дели, , 13:58 — REGNUM В ходе саммита G20 в Буэнос-Айресе премьер-министр Индии Нарендра Моди представил план по борьбе с беглыми финансовыми преступниками. Об этом сообщило индийское новостное издание «Джагран».

Премьер-министр Индии призвал лидеров стран большой двадцатки создать единый механизм, который бы не позволял экономическим преступникам беспрепятственно пересекать границы других государств. По словам Нарендры Моди, представленный план также включает меры по принудительной депортации и репатриации указанных лиц.

Премьер-министр Индии особо подчеркнул необходимость обеспечить своевременный обмен информацией об экономических преступниках, а также опытом по их поиску и выявлению. Нарендра Моди также предложил возложить ключевую роль в укреплении международного взаимодействия в данной сфере на Группу разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).