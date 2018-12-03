Оппозиция Индии: цель якобы ударов по Пакистану — победа власти на выборах

Нью-Дели, , 16:50 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди заявил, что Нарендра Моди нанес хирургические удары по Пакистану средством достижения внутриполитических целей. По сообщению индийского новостного издания «Бхаскар», оппозиционный деятель сделал соответствующее заявление на митинге в рамках агитационной кампании ИНК в штате Раджастхан.

Рахул Ганди подчеркнул, что за время правления «Объединенного прогрессивного альянса» (ОПА), возглавляемого ИНК, в 2004—2014 годах премьер-министр Манмохан Сингх трижды совершал хирургические удары по Пакистану. Тем не менее, по словам оппозиционера, Нарендра Моди использовал нападение на пакистанских военных на линии контроля в Кашмире для того, чтобы заработать поддержку населения накануне выборов в штате Уттар-Прадеш в 2016 году.

Рахул Ганди также выступил с критикой политики правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) в сфере обеспечения занятости населения и экономики. Он подчеркнул, что Нарендра Моди не только не смог создать рабочие места для индийцев, но и «обокрал» их при помощи денежной реформы и введения единого налога на товары и услуги.