Рахул Ганди: деньги индийских крестьян утекают крупному бизнесу

Нью-Дели, , 10:42 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди заявил, что деньги, предназначенные крестьянам, утекают крупному бизнесу. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», с соответствующим заявлением деятель оппозиции выступил на «Марше свободы крестьян» в Нью-Дели.

В ходе своего выступления Рахул Ганди полностью поддержал требования демонстрантов повысить цену на сельскохозяйственную продукцию и простить долги фермерам. Он также обвинил правительство во главе с Нарендрой Моди в том, что оно сначала ограбило крестьян, заставив их платить высокие страховые платежи крупным частным корпорациям, а затем поделилось с фермерами «крошечными» субсидиями. Рахул Ганди заявил, что долги крестьян должны быть прощены в любом случае, «даже если для этого придется сменить власть в стране».

«Марш свободы крестьян» («Кисан мукти ятра») прошел в столице Индии Нью-Дели. Демонстрации были организованы Всеиндийским крестьянским координационным комитетом (ВККК) — зонтичной организацией, под крылом которой действуют 207 региональных крестьянских союзов. В шествии приняли участие более восьми тысяч человек.