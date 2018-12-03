Посольство РФ оценило спецоперацию британских военных на Украине

Лондон, , 09:22 — REGNUM Спецоперацией, масштабы которой еще предстоит оценить, назвали в посольстве России в Лондоне информацию о переброске британских подразделений информационной и психологической войны на территорию Украины.

Переброска на Украину военнослужащих 77-й бригады армии Соединенного Королевства может свидетельствовать о расширении британского военного присутствия на украинской территории в преддверие президентских выборов в этой стране, отметили в российской дипмиссии.

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Напомним, ранее «Русская служба Би-Би-Си» сообщила, что несколько групп военнослужащих британской секретной 77-й бригады находятся на Украине. В российской дипмиссии подчеркнула, что если данная информация соответствует действительности, то это является «новым элементом масштабного присутствия Великобритании на Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о расширении британского военного представительства в Киеве и введении должности постоянного военно-морского атташе для содействия наращиванию украинского военно-морского потенциала.

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