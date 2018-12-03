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В Мексике президента Венесуэлы Николаса Мадуро встретили протестами

Политика

В день инаугурации избранного президента Мексики в различных районах столицы республики проходили протесты против визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Мехико, 3 декабря 2018, 10:04 — REGNUM  За несколько часов до начала церемонии инаугурации Андреса Лопеса Обрадора, которая прошла 1 декабря, в различных местах столицы начали собираться демонстранты, чтобы потребовать от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, прилетевшего в Мексику на инаугурацию Лопеса Обрадора, уехать.

Как сообщило аргентинское агентство «Инфобае», у здания Национального Конгресса собралась группа из нескольких десятков человек. Собравшиеся развернули транспаранты с надписями: «Мадуро, дай нам не пуль, а еды» и «Прекрати убивать своих [венесуэльских] детей».

Также сообщается о протестах не только снаружи, но и внутри парламента. Так, в палате депутатов члены правоцентристской Партии национального действия (Partido Acción Nacional — PAN) развернули полотно с надписью: «Мадуро, тебе не рады».

Ещё одна акция протеста против визита Мадуро в Мексику прошла на входе в отель «Империаль». Несколькими днями ранее в Twitter была запущена кампания #SOSVENEZUELA, призывающая жителей столицы присоединиться к данной акции.

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Зарубежная хроника
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