В Мексике президента Венесуэлы Николаса Мадуро встретили протестами

Мехико, , 10:04 — REGNUM За несколько часов до начала церемонии инаугурации Андреса Лопеса Обрадора, которая прошла 1 декабря, в различных местах столицы начали собираться демонстранты, чтобы потребовать от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, прилетевшего в Мексику на инаугурацию Лопеса Обрадора, уехать.

Как сообщило аргентинское агентство «Инфобае», у здания Национального Конгресса собралась группа из нескольких десятков человек. Собравшиеся развернули транспаранты с надписями: «Мадуро, дай нам не пуль, а еды» и «Прекрати убивать своих [венесуэльских] детей».

Также сообщается о протестах не только снаружи, но и внутри парламента. Так, в палате депутатов члены правоцентристской Партии национального действия (Partido Acción Nacional — PAN) развернули полотно с надписью: «Мадуро, тебе не рады».

Ещё одна акция протеста против визита Мадуро в Мексику прошла на входе в отель «Империаль». Несколькими днями ранее в Twitter была запущена кампания #SOSVENEZUELA, призывающая жителей столицы присоединиться к данной акции.