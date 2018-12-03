Марин Ле Пен: «Франция должна отказаться от Договора ООН о миграции!»

Париж, , 09:19 — REGNUM Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала власти Франции отказаться от подписания Глобального договора Организации объединенных Наций (ООН) «о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции». 2 декабря в эфире телеканала France 3 она рассказала, что скрывается за содержанием договора.

«Цель Глобального договора ООН о миграции — это превратить право на миграцию в фундаментальное право человека. Организовать еще более массовую миграцию чем та, которую мы переживаем. (…) Франция должна ему противостоять! Абсолютно необходимо отказаться его подписывать», — заявила политик.

Мультикультурную модель, которую навязывает этот договор, Ле Пен назвала «катастрофой».

Как сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия призвала отказавшиеся от договора страны пересмотреть свое решение. Договор не намерены подписывать США, Австрия, Австралия, Болгария, Польша, Израиль, Чехия и другие страны.

Напомним, подписание Глобального договора о миграции запланировано на конференции ООН в Марракеше (Марокко) 10−11 декабря.

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