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Премьер Имран Хан: Пакистан изменил подход к отношениям, а Индия — нет

Политика

Имран Хан призвал Индию к компромиссу

Исламабад, 3 декабря 2018, 14:04 — REGNUM  Премьер-министр Пакистана Имран Хан обсудил с журналистами проблемы страны, а также ситуацию вокруг Картарпурского коридора с Индией. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Имран Хан посвятил своё выступление объяснению нынешних противоречий между Пакистаном и Индией. По словам Имрана Хана, Пакистан, решив построить коридор на границе для паломников-сикхов, продемонстрировал, что изменил свой подход к двусторонним отношениям.

В то же время, по мнению пакистанского премьера, Индия свой подход изменила. Об этом свидетельствуют слова министра иностранных дел Индии Сушмы Сварадж, завившей, что сотрудничество по Картарпурскому коридору «ещё не значит, что Индия и Пакистан начнут диалог».

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался поехать в Пакистан на саммит СААРК.

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Зарубежная хроника
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