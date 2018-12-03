Премьер Имран Хан: Пакистан изменил подход к отношениям, а Индия — нет

Исламабад, , 14:04 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан обсудил с журналистами проблемы страны, а также ситуацию вокруг Картарпурского коридора с Индией. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Имран Хан посвятил своё выступление объяснению нынешних противоречий между Пакистаном и Индией. По словам Имрана Хана, Пакистан, решив построить коридор на границе для паломников-сикхов, продемонстрировал, что изменил свой подход к двусторонним отношениям.

В то же время, по мнению пакистанского премьера, Индия свой подход изменила. Об этом свидетельствуют слова министра иностранных дел Индии Сушмы Сварадж, завившей, что сотрудничество по Картарпурскому коридору «ещё не значит, что Индия и Пакистан начнут диалог».

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался поехать в Пакистан на саммит СААРК.