Россия и Пакистан провели военно-морские учения

Исламабад, , 10:19 — REGNUM 1 декабря завершился дружественный визит большого противолодочного корабля российского ВМФ «Североморск» и танкера «Кама» в порт Карачи (пакистанская провинция Синд).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в ходе визита российские корабли провели учения с ВМС Пакистана под названием «Аравийский муссон». Корабли двух держав отработали взаимодействие в открытом море в соответствии с требованиями современной войны. Программа визита не ограничилась учениями: российские моряки провели встречи со своими пакистанскими коллегами, а также посетили международную выставку вооружений IDEAS 2018, которая проходит в эти дни в Карачи.

Пакистан и Россия проводят учения «Аравийский муссон» с 2014 года на регулярной основе.