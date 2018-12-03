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Россия и Пакистан провели военно-морские учения

Политика

ВМС Пакистана и ВМФ России отработали взаимодействие в Аравийском море

Исламабад, 3 декабря 2018, 10:19 — REGNUM  1 декабря завершился дружественный визит большого противолодочного корабля российского ВМФ «Североморск» и танкера «Кама» в порт Карачи (пакистанская провинция Синд).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в ходе визита российские корабли провели учения с ВМС Пакистана под названием «Аравийский муссон». Корабли двух держав отработали взаимодействие в открытом море в соответствии с требованиями современной войны. Программа визита не ограничилась учениями: российские моряки провели встречи со своими пакистанскими коллегами, а также посетили международную выставку вооружений IDEAS 2018, которая проходит в эти дни в Карачи.

Пакистан и Россия проводят учения «Аравийский муссон» с 2014 года на регулярной основе.

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Зарубежная хроника
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