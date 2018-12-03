В Прикамье за пять лет построят 22 объекта здравоохранения

Пермь, , 09:08 — REGNUM В Пермском крае за пять лет (2018−2022 годы) согласно адресной инвестиционной программе региона планируют построить 22 объекта здравоохранения. В частности, регионе откроют 10 новых поликлиник, семь больниц, четыре сельско-врачебных амбулатории, один диспансер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Так, в феврале 2019 году должны ввести в строй лечебный корпус в Оханске и здание сельской врачебной амбулатории в посёлке Майкор (Юсьвинский муниципальный район).

Лечебный корпус с инженерным блоком центральной районной больницы Оханска рассчитан на 22 койки. Новый корпус позволит расширить лабораторно-диагностическую базу. В здании разместят стерилизационное отделение и клинико-диагностическую лабораторию. Увеличение перечня оборудования позволит расширить количество забираемых анализов, а подключение к интернету — получать их результаты онлайн и перейти на электронный документооборот.

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