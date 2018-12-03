Понедельник, 3 Декабря 2018 года
09:26:33 МСК

В Прикамье за пять лет построят 22 объекта здравоохранения

Политика

Финансирование сферы здравоохранения в 2019 году планируют увеличить на 8,6%: с 43,3 млрд рублей в 2018 году до 47 млрд рублей

Пермь, 3 декабря 2018, 09:08 — REGNUM  В Пермском крае за пять лет (2018−2022 годы) согласно адресной инвестиционной программе региона планируют построить 22 объекта здравоохранения. В частности, регионе откроют 10 новых поликлиник, семь больниц, четыре сельско-врачебных амбулатории, один диспансер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Так, в феврале 2019 году должны ввести в строй лечебный корпус в Оханске и здание сельской врачебной амбулатории в посёлке Майкор (Юсьвинский муниципальный район).

Лечебный корпус с инженерным блоком центральной районной больницы Оханска рассчитан на 22 койки. Новый корпус позволит расширить лабораторно-диагностическую базу. В здании разместят стерилизационное отделение и клинико-диагностическую лабораторию. Увеличение перечня оборудования позволит расширить количество забираемых анализов, а подключение к интернету — получать их результаты онлайн и перейти на электронный документооборот.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье планируют на 11,3% увеличить финансирование медстационаров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Реформа системы здравоохранения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить