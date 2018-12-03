Госбанк Пакистана поднял ключевую ставку до рекордных 10%

Исламабад, , 10:44 — REGNUM Государственный Банк Пакистана (Центробанк) поднял ставку рефинансирования на 1,5%. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, теперь ключевая ставка в Пакистане составляет 10% — это рекордный показатель за последние пять лет.

Радикальное решение Госбанка озадачило финансовых экспертов, ожидавшего повышение ставки максимум на 1%. Цель регулятора проста — остановить инфляцию в стране.

За последний год пакистанская рупия потеряла 25% своей стоимости, причём максимальное падение было зафиксировано 30 ноября, когда цена за доллар перевалила за рекордную отметку в 143,5 рупии.