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Госбанк Пакистана поднял ключевую ставку до рекордных 10%

Политика

Государственный банк Пакистана борется с инфляцией проверенным способом

Исламабад, 3 декабря 2018, 10:44 — REGNUM  Государственный Банк Пакистана (Центробанк) поднял ставку рефинансирования на 1,5%. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, теперь ключевая ставка в Пакистане составляет 10% — это рекордный показатель за последние пять лет.

Радикальное решение Госбанка озадачило финансовых экспертов, ожидавшего повышение ставки максимум на 1%. Цель регулятора проста — остановить инфляцию в стране.

За последний год пакистанская рупия потеряла 25% своей стоимости, причём максимальное падение было зафиксировано 30 ноября, когда цена за доллар перевалила за рекордную отметку в 143,5 рупии.

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Зарубежная хроника
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