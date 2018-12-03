Пакистан готовит закон против отмывания денег

Исламабад, , 10:01 — REGNUM Имран Хан, премьер-министр Пакистана, сообщил, что правительство готовит новый законопроект против отмывания денег.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, премьер пообещал, что новые правовые нормы помогут стране эффективно противостоять экономическим преступлениям. По словам Имрана Хана, ежегодно из Пакистана незаконным путём выводится 10 миллиардов рупий (5 млрд рублей), что наносит серьёзный ущерб экономике.

Кроме того, по словам пакистанского премьера, борьба с отмыванием денег улучшит инвестиционный климат в стране. Имран Хан отметил, что, несмотря на все сложности, компания Exxon Mobil возвращается в Пакистан, привлеченная перспективными запасами газа. Инвесторы из японской «Сузуки» объявили о готовности вложить 450 миллионов долларов в пакистанскую экономику.