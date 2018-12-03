Президент Нигерии дал начало военной компании против Боко Харам*

Абуджа, , 09:59 — REGNUM Президент Нигерии Мохаммаду Бухари совершил рабочий визит в город Майдугури, столицу штата Борно, Нигерия, являющейся родиной террористической исламистской группировки Боко Харам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в ходе которой в очередной пообещал уничтожить данную террористическую группировку.

«Группировка Боко Харам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должна быть уничтожена, стерта с лица земли» — заявил Бухари через неделю после нападения террористов на военную базу, которое унесло жизни сотни солдат.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, президент Нигерии провел ежегодную конференцию с начальством штаба армии в Майдугури за несколько месяцев до всеобщих выборов президента, которые состоятся в феврале 2019 года.

Президент страны поблагодарил военнослужащих, собравшихся в Майдугури, и заявил:

«Были достигнуты значительные успехи в реализации операции по возвращению безопасности в северо-восточный регион страны. Я заверяю вас в том, что правительство прекрасно осведомлено, в каких условиях вы сейчас находитесь. Единственное, что я могу сделать, — это призвать вас продолжать выполнять свою роль по защите страны и возвращению мира и безопасности в Нигерию».

Также президент Бухари дал начало военной кампании против Боко Харам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пообещал организовать совместную деятельность с многонациональной объединенной оперативно-тактической группой, ведущей борьбу с группировками исламских боевиков.

В течение своего правления президент Нигерии находился под большим давлением в связи с нападениями террористической группировки. Став у власти в марте 2015 г., Бухари дал обещание избавиться от исламских боевиков Боко Харам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако уже через несколько месяцев количество террористических атак, совершаемых в стране, увеличилось в разы. С июля этого года на военные базы в Нигерии было совершено не менее 17 атак.