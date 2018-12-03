На крышах домов в Париже появились снайперы — видео

Париж, , 08:39 — REGNUM В ходе протестов «желтых жилетов» в Париже на крышах домов были замечены снайперы. Видеозапись с доказательством была размещена пользователем LarryGiletJaune (@LarryLeChanceux ) в Twitter вечером 2 декабря. Вскоре кадры распространились и на других платформах.

На видеозаписи видно, что стрелки расположились на крыше одного из зданий на Елисейский Полях, неподалеку от Триумфальной арки. Именно возле Арки собираются протестующие «желтые жилеты».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе беспорядков 1−2 декабря в Париже пострадали не менее 110 человек, полиция задержала 250 участников. Всего на улицы французской столицы в знак протеста против повышения цен на топливо и экономический политики властей вышли 75 тыс. человек.

Комментируя эту новость, немецкоязычный портал Blauer Bote отмечает, в День народного единства в Германии (3 октября) канцлер Ангела Меркель расставила стрелков по Берлину «в профилактических целях», в городе не было протестов и демонстраций. Берлинская полиция сообщала об этом с гордостью.

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