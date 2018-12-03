На юге Афганистана убит один из главарей «Талибана»*

Кабул, , 08:29 — REGNUM В Афганистане убит полевой командир террористической организации «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Абдул Манан Ахунд. Он погиб в результате авиационного удара, который нанесли ВВС США на юге страны. Об этом со ссылкой на повстанческую группу, а также несколько американских и афганских чиновников сообщает The New York Times.

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Издание отмечает, что муллу Абдула Манана считали «губернатором» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и военным начальником южной части провинции Гильменд, расположенной у границы с Пакистаном. Он сформировал отряды повстанцев для захвата большей части провинции. Также он считался ключевой фигурой в формировании специальных сил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так называемого «Красного подразделения», осуществлявшего смертоносные вылазки в различных районах страны.

Смерть Манана подтвердила представитель американских вооружённых сил в Афганистане Дебра Ричардсон. По её мнению, теперь «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обязан рассмотреть возможность возобновления мирных переговоров, а не борьбы.

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В свою очередь, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восприняли смерть муллы Манана как большую потерю, однако заявили, что это событие не помешает им восстановить контроль над Афганистаном.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2018 года в Пакистане в своём доме на окраине Исламабада был убит исламский священнослужитель Сами уль-Хак, известный как «отец талибов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).