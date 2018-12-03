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Южная Корея готовится принять Ким Чен Ына в декабре

Политика

В Сеуле отметили, что считают такой график не только «возможным»

Южная Корея готовится принять Ким Чен Ына в декабре
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын

Сеул, 3 декабря 2018, 08:26 — REGNUM  Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Южную Корею уже в этом году. Как сообщает агентство «Ёнхап», об этом 3 декабря заявил представитель Министерства объединения, курирующего вопросы межкорейского взаимодействия.

В Сеуле отметили, что считают такой график не только «возможным», но даже «необходимым». В Минобъединения заверили, что принимают все меры для того, чтобы обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых ранее лидерами двух Корей.

Ким Чен Ын объявил о готовности посетить Сеул во время межкорейского саммита, состоявшегося в сентябре в Пхеньяне. Если запланированное событие состоится, это станет первым в истории визитом главы КНДР в столицу Южной Кореи.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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