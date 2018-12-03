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Депутат Верховной рады отрицает своё задержание в Грузии

Политика

Парламентарий назвал советника Порошенко «чудом», распространяющим «российскую пропаганду»

Депутат Верховной рады отрицает своё задержание в Грузии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Политики Украины. Рада

Киев, 3 декабря 2018, 08:22 — REGNUM  Депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко опроверг информацию о задержании в Тбилиси 3 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Семенченко обвинил советника президента Украины Юрия Бирюкова в распространении фейковых новостей российского телевидения:

«Вместо того чтобы разобраться в ситуации с задержанными в Тбилиси украинцами, это чудо тиражирует фейки с сайта телеканала «Звезда» и «Русская весна». А украинские СМИ всё это также бездумно тиражируют», — заявил парламентарий.

Семенченко отметил, что у него нет дипломатического паспорта и он является для грузинских правоохранителей обычным иностранцем.

Напомним, информацию о задержании депутата Верховной рады в столице Грузии опубликовал не только Юрий Бирюков, но и глава Социалистической партии Украины Илья Кива.

Ранее стало известно о задержании в Тбилиси семерых граждан Украины, подозреваемых в торговле оружием. Депутат Семенченко избежал задержания, якобы воспользовавшись дипломатическим паспортом, а затем покинул территорию Грузии.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Грузии заподозрили депутата Верховной рады в торговле оружием

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