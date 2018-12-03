Беспилотник США провел разведку вблизи побережья России

Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Стратегический беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Teledyne RQ-4A Global Hawk 2 декабря осуществил многочасовой разведывательный полет вблизи границ России в Черном море. Данные об этом приведены в микроблоге сервиса PlaneRadar.

Отмечается, что позже к нему присоединился патрульный противолодочный самолет американских ВМС P-8A Poseidon. Оба летательных аппарата вылетели с авиабазы Сигонелла, расположенном на итальянском острове Сицилия.

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Самолеты курсировали вдоль Крыма, Керченского пролива и Кубани на расстоянии 34 км от российских границ, находясь над международными водами.

Напомним, ранее противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США осуществлял разведку в районе Крыма и Керченского пролива. Полет самолета-разведчика состоялся 27 ноября, к береговой линии Крымского полуострова он приближался на 31 км.

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