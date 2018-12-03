СМИ рассказали о возможном конфликте между США и Британией из-за F-35

Лондон, , 07:55 — REGNUM Соединенные Штаты и Великобритания могут поссориться из-за закупок американских истребителей F-35, пишет Sky News со ссылкой на источник в министерстве обороны Соединенного Королевства.

Отмечается, что Лондон и Вашингтон согласовали покупку 138 истребителей F-35 типа B (морского базирования), однако в британском минобороны намерены добиться включения в контракт истребителей типа А (наземного базирования).

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По словам британских экспертов, в случае, если британские ВВС получат F-35 варианта A в ущерб авианосцам, это может снизить военный потенциал страны и испортит отношения с США, поскольку Вашингтон считает ВМС Британии единственным равным флотом, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, истребитель пятого поколения F-35 Lockheed Martin Lightning II считается самым дорогим самолетом в истории авиастроения. Программа его создания обошлась в $1,5 триллиона. Его главным достоинством разработчики заявляют малозаметность для радаров противника.

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