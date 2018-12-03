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Власти Грузии заподозрили депутата Верховной рады в торговле оружием

Политика

Парламентарий находился в Грузии в составе официальной украинской делегации

Власти Грузии заподозрили депутата Верховной рады в торговле оружием
Цитата из к/ф «Оружейный барон» реж Эндрю Никкол. 2005. США, Германия, Франция
Торговля оружием

Тбилиси, 3 декабря 2018, 07:58 — REGNUM  Одним из граждан Украины, задержанных в Тбилиси по подозрению в торговле оружием, является депутат Верховной рады Украины и бывший командир одного из добровольческих бандформирований Семен Семенченко, заявил украинский политик Илья Кива 2 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Семенченко, которого задержали в Грузии, избежал ареста, используя дипломатический паспорт Украины. Сейчас нардеп вылетел в неизвестном направлении», — рассказал Кива.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук отметил, что случившееся является дипломатическим скандалом между двумя странами:

«Если действия Семенченко навредят добрососедским отношениям Украины и Грузии, то оценку им должна дать генеральная прокуратура Украины, потому что это не просто международный скандал, а целенаправленная дипломатическая диверсия, и наказание за неё должно быть соответствующим», — добавил парламентарий.

Напомним, 30 ноября в тбилисской гостинице «Альянс» полиция Грузии задержала семерых граждан Украины, включая бывшего боевика так называемой АТО Луку Чхетию. Их подозревают в торговле оружием.

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