Власти Грузии заподозрили депутата Верховной рады в торговле оружием

Тбилиси, , 07:58 — REGNUM Одним из граждан Украины, задержанных в Тбилиси по подозрению в торговле оружием, является депутат Верховной рады Украины и бывший командир одного из добровольческих бандформирований Семен Семенченко, заявил украинский политик Илья Кива 2 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Семенченко, которого задержали в Грузии, избежал ареста, используя дипломатический паспорт Украины. Сейчас нардеп вылетел в неизвестном направлении», — рассказал Кива.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук отметил, что случившееся является дипломатическим скандалом между двумя странами:

«Если действия Семенченко навредят добрососедским отношениям Украины и Грузии, то оценку им должна дать генеральная прокуратура Украины, потому что это не просто международный скандал, а целенаправленная дипломатическая диверсия, и наказание за неё должно быть соответствующим», — добавил парламентарий.

Напомним, 30 ноября в тбилисской гостинице «Альянс» полиция Грузии задержала семерых граждан Украины, включая бывшего боевика так называемой АТО Луку Чхетию. Их подозревают в торговле оружием.

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