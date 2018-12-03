«Новый элемент присутствия»: дипломаты РФ о тайной операции Лондона в Киеве

Лондон, , 07:32 — REGNUM Великобритания расширяет свое присутствие на Украине перед президентскими выборами в этой стране, заявили в посольстве России в Лондоне.

Ранее «Русская служба BBC» сообщила, что несколько групп военнослужащих секретной бригады британской армии выполняют в интернете некие «психологическое воздействие и информационные операции». При этом численность таких военнослужащих, как передает СМИ, составляет свыше тысячи человек.

В российской дипмиссии отметили, что если данная информация соответствует действительности, то это является «новым элементом масштабного присутствия Великобритании на Украине». При этом ранее Москве было известно, что британские специалисты обучают украинских военнослужащих спецоперациям против мирных жителей Донбасса, подчеркнули в посольстве.

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Напомним, ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о расширении военного представительства Великобритании в Киеве и введении должности постоянного военно-морского атташе для содействия наращиванию военно-морского потенциала Украины.

Во время встречи с руководством минобороны Украины Уильямсон сообщил, что Великобритания продлит свою военную операцию по обучению ВС Украины до 2020 года.

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