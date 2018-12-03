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Европейская комиссия призывает страны принять Договор ООН о миграции

Политика

В Брюсселе подчеркивают, что договор не является юридически обязательным

Брюссель, 3 декабря 2018, 07:26 — REGNUM  Европейская комиссия призывает страны, отказавшиеся подписывать Глобальный договор Организации объединенных Наций (ООН) «о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции», пересмотреть свое решение. Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt заявил комиссар Европейского союза по внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

Греческий дипломат подчеркнул, что не понимает позиции этих стран, поскольку Глобальный договор о миграции не является юридически обязательным, и подписавшие его страны не будут принуждены к каким-либо действиям. Он настоятельно призвал власти государств пересмотреть свою точку зрения и согласиться на подписание. По словам Аврамопулоса, те, кто отверг договор, просто недостаточно изучили его содержание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с подобным заявлением выступил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Он заявил, что отвергнувшие договор страны просто «не читали его».

Напомним, Глобальный договор ООН о миграции отказались подписывать США, Венгрия, Австрия, Австралия, Чехия, Польша, Израиль, Болгария и некоторые другие страны. Они отметили, что договор опасным образом размывает границу между легальной и нелегальной миграцией, признавая ее фундаментальным правом человека. Тем самым миграционные потоки в мире увеличатся, а не снизятся, как уверяют сторонники договора.

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