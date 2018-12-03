Си Цзиньпин получил высшую награду Аргентины из рук президента Макри

Буэнос-Айрес, 3 декабря 2018, 07:10 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин 2 декабря был награжден высшей наградой Аргентины — Орденом освободителя Сан-Мартина из рук президента Маурисио Макри, сообщает агентство Синьхуа.
Макри, обращаясь на церемонии награждения к китайскому лидеру, заявил, что Китай стремительно развивается под руководством председателя Си, так же, как и отношения между двумя странами. При этом Китай играет огромную роль в обеспечении глобального мира, стабильности и всеобщего развития.
Си, в свою очередь, заявил, что для него огромная честь получить столь значимую награду, поскольку она отражает дух независимости народа Аргентины, а также дружбу между Аргентиной и Китаем.
Напомним, что орден был учрежден в честь национального героя Аргентины Хосе де Сан-Мартина и является высшей государственной наградой в стране. Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Аргентину на саммит «большой двадцатки» 30 ноября. Следующей его остановкой в турне станет Панама.
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