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Раскрыто содержание переписки Хашогги в WhatsApp

Политика

Саудовского кронпринца журналист назвал «зверем»

Эр-Рияд, 3 декабря 2018, 05:57 — REGNUM  Саудовский журналист Джамаль Хашогги планировал создать оппозиционное Эр-Рияду молодежное движение и опасался мести со стороны властей Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал CNN, в распоряжении которого оказалась переписка Хашогги в мессенджере WhatsApp.

Собеседником Хашогги был его единомышленник, выходец из Саудовской Аравии Омар Абдель Азиз. Они говорили о формировании молодежного движения, которое бы действовало через интернет.

Наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда журналист называл «зверем» и сравнивал его с Пакманом из популярной компьютерной игры 80-х годов — существом, пожирающим всё вокруг.

Смартфон Абдель Азиза был взломан властями королевства. Он рассказал, что это обстоятельство сыграло роль в гибели Хашогги.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября власти Саудовской Аравии признали, что убийство журналиста Джамаля Хашогги произошло в генеральном консульстве королевства в Стамбуле. Тело журналиста, исчезнувшего 2 октября, не найдено до сих пор.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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