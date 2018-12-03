Немецкий политик призвал к «перезагрузке» отношений с Москвой

Берлин, , 05:30 — REGNUM Текущая ситуация в мире требует «перезагрузки» отношений с Россией и участия Москвы в европейской системе безопасности. Об этом заявил председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек в интервью изданию Märkische Oderzeitung.

Платцек с сожалением отметил, что речь идет о мирном сосуществовании стран на одном континенте — мир переживает конец «эпохи либерализма». Европе необходима новая архитектура безопасности, и строить её нужно с Россией.

Говоря об инциденте в Керченском проливе, политик призвал германские власти к сдержанной реакции. У России для такой провокации нет мотива, тогда как введение на Украине военного положения говорит о том, что президент Петр Порошенко приступил к реализации предвыборного сценария, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на полях саммита G20 в Аргентине президент России Владимир Путин дал канцлеру Германии Ангеле Меркель «исчерпывающие разъяснения» по инциденту в Керченском проливе. Позже глава МИД Сергей Лавров добавил, что глава государства «на пальцах» показал немецкому канцлеру, как именно украинские корабли осуществили провокацию в территориальных водах России.

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