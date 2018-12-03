Страны критикуют Россию ради «дополнительных очков»: Радио REGNUM

Москва, 3 декабря 2018, 11:00 — REGNUM
- Путин рассказал о разговоре с Трампом на саммите G20;
- Пентагон обвинил Кремль в очередном «вмешательстве»;
- Президент Украины уверен, что Россия намерена захватить Мариуполь и Бердянск;
- Минск поставил ультиматум Москве;
- Зачем Россию ставят в один ряд с террористами.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/931.
Читайте ранее в этом сюжете: Провокация в отношении России нарастает: Радио REGNUM