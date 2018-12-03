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Страны критикуют Россию ради «дополнительных очков»: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 11:00 мск

Страны критикуют Россию ради «дополнительных очков»: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 3 декабря 2018, 11:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/931.

Читайте ранее в этом сюжете: Провокация в отношении России нарастает: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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