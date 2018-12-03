Кедми: я не согласен с Путиным, на Украине вообще вся власть преступна

Москва, , 04:58 — REGNUM Вся украинская власть преступна, поэтому Россия должна более адекватно реагировать на ее провокации, чтобы они не повторились вновь, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Я не согласен с вашим президентом. На Украине не партия власти, на Украине вся власть преступна, вся власть антироссийская. И не важно, как будут звать того, кто во главе ее стоит. Украина будет продолжать антироссийскую политику и провокации. Сегодня она уже перешла все границы», — заявил Кедми.

По его мнению, если бы Россия более адекватно реагировала на пиратский захват её рыбаков и рыбацкого судна, тогда бы Украина не пошла на провокацию с тремя военными кораблями, которую она осуществила незадолго до саммита G20 в Аргентине.

«Если будет продолжаться такая политика, то это будет не последняя выходка со стороны Украины», — подвел итог эксперт.

Напомним, что 25 ноября три военных корабля ВМС Украины нарушили территориальные воды России в Керченском проливе, не реагируя на призывы со стороны погранслужбы России прекратить незаконные действия. Находившиеся на борту украинские моряки были доставлены в порт Керчь.

Читайте ранее в этом сюжете: Командир украинского бронекатера «Бердянск» арестован в Симферополе