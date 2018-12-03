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Соломоновы Острова отказали Косово в признании

Политика

Вслед за рядом других государств

Хониара, 3 декабря 2018, 03:40 — REGNUM  Признание независимости Косово отозвано Соломоновыми Островами. Об этом сообщает косовский телеканал KTV.

Отмечается, что островное государство уведомило Приштину о своем решении. 28 ноября соответствующие документы доставили в представительство Косово в австралийской Канберре.

В первой бумаге говоится, что МИД Соломоновых островов уведомляет власти Косово о своем решении. Второй документ гласит, что решение будет действовать до окончания переговоров Белграда и Приштины под эгидой ЕС.

МИД Косово отрицает получение от островного государства официальных бумаг, говорится в сообщени телеканала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение о признании независимости Косово отозвали Коморские острова, Содружество Доминики, Суринам, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа — Новая Гвинея, Лесото и Гренада.

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